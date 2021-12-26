У Британії заарештували чоловіка, який проник у Віндзорський замок Єлизавети II. Він був озброєний арбалетом

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У Великій Британії заарештували 19-річного жителя Саутгемптону, який 25 грудня проник на територію Віндзорського замку, де королева Єлизавета II із сімʼєю відзначала Різдво.

Як пише Daily Mail, співрозмовники в правоохоронних органах розповіли, що затриманий проник на територію за допомогою мотузяної драбини. В руках у нього був арбалет, але, на щастя охорони, він не встиг зайти до жодної будівлі.

Зловмисник був помічений камерами спостереження, щойно переліз через огорожу. Озброєна поліцейська група реагування прибула на місце за лічені хвилини, знешкодивши підозрюваного.

Офіційно поліція поки що не розголошує деталі, як і мотиви затриманого. Наразі відомо, що його звинувачують у незаконному проникненні на територію, що охороняється, і зберіганні «наступальної зброї».