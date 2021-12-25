У Франції закрили зоопарк, де з вольєра втекла зграя вовків

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Sander Mathlener / Unsplash

У Франції у місті Монредон-Лабессонн місцева влада тимчасово закрила зоопарк Trois Vallées після того, як з вольєра втекла зграя з девʼяти вовків. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався минулими вихідними, коли у зоопарку були відвідувачі. Тварини зламали ґрати та перелізли через паркан, але за межі зоопарку так і не вийшли. Чотирьох вовків застрелили через їхню «небезпечну поведінку», інших пʼятьох повернули у вольєр.

Представник місцевої влади зазначив, що на той час у зоопарку було небагато людей і вони не наражалася на безпосередню небезпеку, однак зоопарк необхідно закрити, доки не усунуть проблеми з безпекою — щонайменше до середини січня.

Власник парку Совер Феррара сказав, що вовки тільки недавно прибули до зоопарку, і наголосив, що людей негайно евакуювали після того, як тварини втекли із вольєра.

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У зоопарку Trois Vallées утримується понад 600 тварин, включаючи левів, мавп та фламінго. Однак BBC пише, що це не вперше, коли його закривають. Так, у жовтні 2020 року Барбара Помпілі, міністр з екологічних питань Франції, змусила зоопарк закрити: пояснила це турботою про благополуччя тварин та безпеку персоналу. Проте за кілька днів суд скасував це рішення.