Ще дві жінки звинуватили у насильстві актора Кріса Нота із «Сексу у великому місті»

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Ще дві жінки звинуватили у сексуальному насильстві актора Кріса Нота, який зіграв роль у серіалі «Секс у великому місті».

Про це пишуть The Hollywood Reporter і The Independent.

Кантрі-співачка Ліза Джентіл розповіла, що стала жертвою Нота у 2002 році. Тоді вона працювала співачкою в одному з ресторанів Нью-Йорку і була знайома із Нотом близько 4 років. Одного дня він підвозив її додому і навʼязався в гості. Зайшовши в квартиру, Нот поліз цілуватися і чіпати Джентіл за груди. Після відмови актор пригрозив дівчині, що зруйнує її карʼєру, якщо та розповість про те, що сталося.

Другою жінкою, яка виступила проти Нота, стала дублерка Крістіни Девіс — однією з головних героїнь «Сексу у великому місті». Вона заявила, що добре памʼятає «токсичну поведінку» актора. Ще у лютому 2021 року вона написала замітку про домагання на знімальному майданчику, але без імен. Зараз вона підтвердила, що йшлося саме про Нота.