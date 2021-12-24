Херсонський морський порт передали у концесію

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Сайт Херсонського морського порту

Херсонський морський торговельний порт передали в концесію на 30 років. Загальна сума інвестицій становитиме 320 млн гривень.

Про це пише Міністерство інфраструктури у своєму Facebook.

Майно порту передадуть на 30 років компанії ТОВ «Херсонський порт». Засновниками цієї компанії виступають групи Risoil та Georgian Industrial Group.

«Херсонський порт буде модернізовано, що значно підвищить його ефективність. Йдеться про принаймні 216 млн інвестицій у порт у найближчі 3,5 роки та щонайменше 18 млн грн для інфраструктури Херсону. Зокрема, у планах — співфінансування капремонту доріг на шляху до порту та нового майданчика для вантажівок поза межами міста», — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Компанія, яка взяла порт у концесію, буде зобов’язана щорічно сплачувати концесійний платіж у розмірі 12 млн гривень, забезпечити обсяги перевалки вантажів порту у 2030 році на рівні не менше 1,36 млн тонн, не знижувати зарплату протягом 3 років та не звільнювати працівників протягом 10 років.