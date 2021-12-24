До порту Одеси прибув новітній французький фрегат Auvergne

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До порту Одеси прибув новітній фрегат Військово-морських сил Франції Auvergne (D654), який зайшов у Чорне море тиждень тому.

Про це повідомляють ВМС України та видання «Думская».

У порту Auvergne пробуде до 28 грудня, після чого продовжить патрулювання акваторії до кінця року.

Для Auvergne це перший захід у Чорне море з моменту прийняття його до складу ВМС Франції у 2018 році.

Фрегат Auvergne типу FREMM є найсучаснішим кораблем французького флоту. Він озброєний 76-мм скорострільною гарматою Oto Melara та трьома 20-мм гарматами із системою дистанційного керування. Також на його озброєнні торпеди MU90, вісім протикорабельних ракет, 16 зенітних ракет вертикального старту і 16 ракет далекого радіусу. Підтримувати Auvergne може гелікоптер NHI NH90, для якого на фрегаті є посадковий майданчик.