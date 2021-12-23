Coldplay оголосила, що припинить випускати нові альбоми з 2025 року

Новини

Peter Wafzig / Getty Images

Британський гурт Coldplay у 2025 році припинить записувати нову музику.

Про це пише BBC.

«Наш останній повноцінний альбом вийде у 2025 році, а після цього, я думаю, ми просто їздитимемо на гастролі», — сказав в інтервʼю лідер колективу Кріс Мартін.

Музикант допускає співпрацю групи з іншими виконавцями, «але каталог гурту Coldplay, якщо можна так сказати, закриється». Проте за його словами, гурт продовжуватиме виступати з концертами.

«Так само вчинили Rolling Stones. Буде дуже круто, якщо ми зможемо їздити із гастролями після 70 років. Буде чудово, якщо хтось захоче прийти», — пояснив Мартін.

Coldplay — одна з найуспішніших британських рок-груп сучасності. Їхні платівки розійшлися тиражем понад 80 мільйонів копій. Гурт записав 9 альбомів, останній з яких вийшов цього року. Coldplay — володар безлічі музичних нагород, серед яких сім статуеток «Ґреммі».