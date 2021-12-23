Coldplay объявила, что прекратит выпускать новые альбомы с 2025 года

Группа Coldplay в 2025 году прекратит записывать новую музыку.

Об этом пишет BBC.

«Наш последний полный альбом выйдет в 2025 году, а после этого, я думаю, мы просто будем ездить на гастроли», — сказал в интервью лидер коллектива Крис Мартин.

Музыкант допускает сотрудничество группы с другими исполнителями, «но каталог группы Coldplay, если можно так выразиться, закроется». Тем не менее по его словам, группа будет продолжать выступать с концертами.

«Так же поступили Rolling Stones. Будет очень круто, если мы сможем ездить с гастролями после 70 лет. Будет прекрасно, если кто-нибудь захочет прийти», — пояснил Мартин.

Coldplay — одна из наиболее успешных британских рок-групп современности. Их пластинки разошлись тиражом свыше 80 миллионов копий. Группа записала 9 альбомов, последний из которых вышел в этом году. Coldplay — обладатель множества музыкальных наград, среди которых семь статуэток «Грэмми».