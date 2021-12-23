Апарат місії DART, який відправили збивати астероїд, зробив перші фото

Новини

Космічний корабель місії DART Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA), який запустили для збиття у 2022 році астероїда, надіслав свої перші світлини космосу.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Першу світлину зробили 7 грудня на відстані близько 11 світлових секунд (3,2 млн км) від Землі. На ній можна побачити близько десятка зірок поблизу місця перетину сузірʼїв Персея, Овна й Тельця. На другій, зробленій 10 грудня, видніється розсіяне скупчення зірок Мессьє 38 в сузірʼї Візничого, що за близько 4 200 світлових років від Землі.

Зазначається, що команда навігації DART у Лабораторії реактивного руху NASA використовувала зірки на зображеннях, щоб точно визначити, як направлена камера DRACO відносно космічного корабля. Маючи в руках ці вимірювання, команда може точно переміщати космічний корабель, щоб навести DRACO на обʼєкти, які її цікавлять.

DRACO — це камера з високою роздільною здатністю, створена за зразком тепловізора на космічному кораблі NASA New Horizons, який зробив перші зображення системи Плутона та обʼєкта пояса Койпера крупним планом. У якості єдиного інструменту DART, DRACO зніматиме зображення астероїда Діморфа, а також підтримуватиме автономну систему наведення космічного корабля, щоб направити DART для «тарану» астероїда.