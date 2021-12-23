Зроблені вдома експрес-тести на ковід не дозволяють відвідувати ресторани, театри чи спортзали

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Експрес-тести на COVID-19, які зроблені в домашніх умовах, не можна використовувати для відвідування громадських закладів або поїздок у громадському транспорті.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

У міністерстві зазначили, що зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання, проте такі тести не дають підставу відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину.

«Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну інфекцію», — йдеться у повідомленні.

Крім того, тестування на COVID-19 в домашніх умовах може бути проведене з порушеннями, до того ж немає змоги перевірити, чиї зразки використовувались для тесту. Крім того, результати такого тесту не гарантують на 100% виявлення вірусу.