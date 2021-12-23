Експрезидента Тунісу засудили до в’язниці за підрив зовнішньої безпеки
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Moncef Marzouki
Суд Тунісу заочно засудив колишнього президента Монсефа Марзукі до чотирьох років вʼязниці за «підрив зовнішньої безпеки держави».
Про це повідомило державне інформаційне агентство TAP.
Згідно з рішенням суду, дії Марзукі завдали збитків інтересам Тунісу, особливо на дипломатичному рівні. Зокрема, йдеться про його заклики до Франції припинити підтримку Тунісу, також він називав нинішнього президента Каїса Саїда «диктатором», «лідером державного перевороту».
У жовтні Саїд оголосив, що вилучає дипломатичний паспорт Марзукі. Після цього Туніс видав міжнародний ордер на його арешт за звинуваченням у підриві безпеки країни Північної Африки.
- Нагадаємо, Марзукі прийшов до влади після повстання в Тунісі 2010–2011 років, яке спровокувало «Арабську весну». Тодішній президент Тунісу Зін ель-Абідін Бен Алі втік із країни. У червні 2011 року Бен Алі та його дружину було засуджено до 35 років в’язниці та штрафів на мільйони доларів. Бен Алі отримав політичний притулок у Саудівській Аравії, де й помер 19 вересня 2019 року.
- У жовтні 2011 року в Тунісі відбулися вибори депутатів Національних установчих зборів, які у грудні того ж року більшістю голосів підтримали кандидатуру Марзукі на посаду президента Тунісу. У 2014 році він залишив посаду.