На Донбасі вже понад добу не фіксують обстрілів. У ТКГ заявили, що нібито домовились про перемир’я
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Степанов Анатолій / УНІАН
На Донбасі протягом доби 22 грудня, а також за ніч і ранок 23 грудня не зафіксували жодних обстрілів з боку бойовиків. Напередодні українська сторона у ТКГ заявила про нібито домовленість про перемир’я на свята.
Про це пише пресцентр ООС.
«Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 11 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», — йдеться у повідомленні.
Там також розповіли, що на окуповану територію через КПВВ пройшли 1 103 людини, а звідти — 893 людини.
Водночас бойовики «ЛНР» уранці 23 грудня зазначили, що жодних домовленостей про перемир’я на засіданні ТКГ нібито не досягли.
- 22 грудня українська делегація повідомила, що Тристороння контактна група домовилася про відновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Делегація підкреслює, що здатність гарантувати повне виконання відповідних обіцянок та реалізувати припинення вогню означатиме й можливість «пройти шляхом миру та через інші необхідні пункти».