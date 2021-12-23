На Донбасі вже понад добу не фіксують обстрілів. У ТКГ заявили, що нібито домовились про перемир’я

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Степанов Анатолій / УНІАН

На Донбасі протягом доби 22 грудня, а також за ніч і ранок 23 грудня не зафіксували жодних обстрілів з боку бойовиків. Напередодні українська сторона у ТКГ заявила про нібито домовленість про перемир’я на свята.

Про це пише пресцентр ООС.

«Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 11 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», — йдеться у повідомленні.

Там також розповіли, що на окуповану територію через КПВВ пройшли 1 103 людини, а звідти — 893 людини.

Водночас бойовики «ЛНР» уранці 23 грудня зазначили, що жодних домовленостей про перемир’я на засіданні ТКГ нібито не досягли.