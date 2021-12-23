Після двох років локдауну Австралія знову посилює карантин через поширення «Омікрона»

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В Австралії влада знову запроваджує обмежувальні заходи через стрімке поширення штаму коронавірусу «Омікрон».

За даними Reuters, серед нових правил — вимога надягати маски в приміщенні, обмеження кількості людей у громадських закладах та перевірка вакцинації. Ці обмеження перед Різдвом скасовують плани країни повернутися до звичного життя після серії локдаунів.

Наразі в Австралії вакциновано понад 90% дорослого населення, а показники госпіталізації та смертності залишаються низькими. Однак нещодавно в країні виявили понад 8 200 нових випадків захворювання, що є найбільшим щоденним зростанням з початку пандемії. Здебільшого захворювання виявляють у штатах Новий Південний Уельс та Вікторія.