Вибори у Лівії не відбудуться 24 грудня. Нова дата голосування невідома

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John Moore / Staff

Президентські вибори у Лівії не відбудуться 24 грудня.

Про це повідомив лівійський парламент у середу, 22 грудня, ввечері, пишуть Associated Press, Reuters та низка інших ЗМІ.

Напередодні, у вівторок, центральна виборча комісія країни, яка так і не назвала остаточний список кандидатів, розпустила виборчі комісії, а також переклала відповідальність за вибори на парламент.

У листі до спікера парламенту Агіли Салеха депутат аль-Хаді аль-Сагір, голова комітету, якому було доручено стежити за виборчим процесом, сказав, що «неможливо провести вибори відповідно до графіка 24 грудня».

У середу комісія запропонувала 24 січня як нову дату для першого туру президентських виборів і закликала парламент вирішити проблеми, які призвели до зриву голосування в пʼятницю. Зокрема, вибори спровокували низку суперечок щодо законів, що регулюють волевиявлення, а також періодичні зіткнення між озброєними групами.

Зазначимо, у жовтні 2020 року в Лівії було сформовано перехідний уряд, термін його повноважень спливає 24 грудня. Велика кількість лівійців уже зареєструвалася для голосування на виборах, що, на думку політиків усіх сторін у Лівії, є ознакою сильного народного прагнення до голосування.

Посол США заявив, що робота щодо підготовки виборів має залишатися пріоритетом.

Наразі невідомо, чи було призначено іншу дату голосування, чи вибори були скасовані зовсім.