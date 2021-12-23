Вибори у Лівії не відбудуться 24 грудня. Нова дата голосування невідома
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
John Moore / Staff
Президентські вибори у Лівії не відбудуться 24 грудня.
Про це повідомив лівійський парламент у середу, 22 грудня, ввечері, пишуть Associated Press, Reuters та низка інших ЗМІ.
Напередодні, у вівторок, центральна виборча комісія країни, яка так і не назвала остаточний список кандидатів, розпустила виборчі комісії, а також переклала відповідальність за вибори на парламент.
У листі до спікера парламенту Агіли Салеха депутат аль-Хаді аль-Сагір, голова комітету, якому було доручено стежити за виборчим процесом, сказав, що «неможливо провести вибори відповідно до графіка 24 грудня».
У середу комісія запропонувала 24 січня як нову дату для першого туру президентських виборів і закликала парламент вирішити проблеми, які призвели до зриву голосування в пʼятницю. Зокрема, вибори спровокували низку суперечок щодо законів, що регулюють волевиявлення, а також періодичні зіткнення між озброєними групами.
Зазначимо, у жовтні 2020 року в Лівії було сформовано перехідний уряд, термін його повноважень спливає 24 грудня. Велика кількість лівійців уже зареєструвалася для голосування на виборах, що, на думку політиків усіх сторін у Лівії, є ознакою сильного народного прагнення до голосування.
Посол США заявив, що робота щодо підготовки виборів має залишатися пріоритетом.
Наразі невідомо, чи було призначено іншу дату голосування, чи вибори були скасовані зовсім.
- Для участі у виборах президента Лівії зареєструвалися близько 100 кандидатів. Серед них командувач антиурядових сил Лівійської національної армії генерал Халіфа Хафтар (якого підтримує Росія), чинний премʼєр-міністр Абдель Хамід Дбейба та спікер парламенту Іса Агіла Салех.
- Також на виборах балотується другий син поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі, 49-річний Саїф аль-Іслам.
- У 2015 році Саїфа аль-Іслама Каддафі засудили до смертної кари за насильство щодо протестувальників у 2011 році, коли лівійці повалили режим Муаммара Каддафі та вбили диктатора. Однак це рішення суду досі заперечується, а з в’язниці його відпустили в 2017 році. Також Саїфа аль-Іслама Каддафі розшукує Міжнародний кримінальний суд через підозру у злочинах проти людяності.