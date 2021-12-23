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Ryanair скасувала 17 рейсів з України — список

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Flickr / opennewsturismo

Ірландська авіакомпанія Ryanair у січні 2022 року тимчасово скасовує деякі рейси з України. Що стало причиною цього рішення — невідомо.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Які рейси будуть скасовані:

Нещодавно в міжнародному аеропорту «Львів» сталися масові затримки та скасування рейсів. Частину з них перенаправили до аеропорту «Бориспіль».