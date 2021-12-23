Найбільші аукціонні доми світу Christieʼs і Sothebyʼs отримали у 2021 році рекордний прибуток — $14,4 мільярда

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Найбільший аукціонний дім у світі Christie's за 2021 рік продав творів мистецтва на $7,1 мільярда (приблизно 193,5 мільярда гривень), а дім Sotheby's виручив за цей рік $7,3 мільярда (майже 199 мільярдів гривень). Ці два аукціонні доми займають майже 90% світового ринку аукціонних продажів антикваріату та предметів мистецтва.

Про це повідомляється на сайтах Christie's та Sotheby's.

У звітах йдеться, що цьогоріч частка аукціонних торгів Christie's у форматі онлайн зросла на 43% — до $445 мільйонів (приблизно 12 мільярдів гривень), а частка приватних продажів збільшилась на 12%, як порівняти з 2020 роком. Загалом аудиторія покупців Christie's зросла на 35%.

Водночас річний аукціонний оборот Sotheby's становить $6 мільярдів (приблизно 163,5 мільярда гривень), що на 71% більше, ніж у 2020 році, а приватні позаукціонні продажі — $1,3 мільярда (приблизно 35,5 мільярда гривень). Однак ця цифра може змінитися, оскільки до кінця року ще мають пройти 20 аукціонів.

У Sotheby's зазначили, що поява цифрових творів мистецтва у вигляді NFТ-токенів вплинула на збільшення кількості учасників торгів на 44%. Найбільшу частку обороту Sotheby's цього року склав продаж творів мистецтва ХХ століття та сучасного мистецтва на $4,3 мільярда (приблизно 117 мільярдів гривень).