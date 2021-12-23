Китай закрив на жорсткий карантин Сіань із 13 мільйонами людей. У місті виявили 127 випадків коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Betsy Joles / Contributor
Китай запровадив локдаун у місті Сіань після виявлення 127 випадків коронавірусу.
Як повідомляє The Guardian, влада ухвалила рішення пізно ввечері в середу, 22 грудня.
Жителям міста заборонили виходити зі своїх будинків, окрім потреби купити предмети першої необхідності (дозволяється одному члену родини раз на два дні) або в надзвичайних ситуаціях. Вʼїзд і виїзд з міста заборонений, у виняткових випадках потрібно отримати офіційний дозвіл. Також закрили всі другорядні підприємства.
Рішення влади викликало паніку в місті, через локдаун низка людей виявилися заблокованими в Сіані. У соціальних мережах люди висловлюють побоювання щодо членів сімʼї, які опинилися в закритому регіоні.
Наразі невідомо, який саме штам виявили в Сіані та скільки триватиме локдаун.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на оптовому ринку в місті Ухань наприкінці 2019 року. Журналісти ще в березні 2020 року назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — жінка, яка продавала креветки на ринку «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, повністю ізольованим через спалах коронавірусу.