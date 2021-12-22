МОЗ розпочав бустерну вакцинацію медиків та працівників інтернатів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати бустер щонайменше через шість місяців з дати отримання другого щеплення.
Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я.
Для ревакцинації використовуватимуть лише мРНК-вакцини — Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина.
Генерування нового COVID-сертифіката після отримання третьої дози стане доступним найближчим часом.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19 — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.