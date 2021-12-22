«Київводоканал» анонсував підвищення тарифів на водопостачання

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Issam Hammoudi / Unsplash

Комунальне підприємство «Київводоканал» анонсувало підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення наступного року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Рішення про підняття тарифів ухвалила у середу Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Вона підняла вартість на 5 грн (з ПДВ), яка у підсумку становитиме становитиме 30,38 грн за 1 м³. З них:

централізоване водопостачання — 16,164 грн/м³;

централізоване водовідведення — 14,22 грн/м³.

У компанії додають, що витрати на середньостатистичну сімʼю з трьох осіб, які протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб. м холодної води, зростуть на 32,5 грн.

На сьогодні тариф для населення на централізоване холодне водопостачання в Києві становить 13,344 грн/м³, водовідведення — 12,036 грн/м³ (разом — 25,37 грн/м³).