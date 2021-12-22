У Туреччині дозволили використовувати власну вакцину проти коронавірусу Turkovac

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У Туреччині дозволили використовувати інактивовану вакцину проти коронавірусу Turkovac, серійне виробництво якої вже налагоджено у країні.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Міністр охорони здоровʼя Фахреддін Коджу оголосив, що масове застосування вакцини розпочнеться наступного тижня. Він додав, що Туреччина стала девʼятою країною, яка створила власну вакцину від COVID-19.

Anadolu зазначає, що від початку роботи над Turkovac президент Реджеп Ердоган заявляв, що країна поділиться вакциною з усіма охочими.

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