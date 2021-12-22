У США з фонду допомоги бізнесу та населенню під час пандемії коронавірусу вкрали $100 мільярдів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
У США з фонду на підтримку населення та бізнесу в період пандемії коронавірусу вкрали приблизно $100 мільярдів.
Про це з посиланням на Секретну службу США повідомляє Associated Press.
За словами координатора національного агентства боротьби з шахрайством у звʼязку з пандемією Роя Дотсона, підрахунки ґрунтуються на даних секретних служб, Міністерства праці та Управління малого бізнесу. Водночас сюди не включили справи про шахрайство щодо COVID-19, порушеними Міністерством юстиції.
Також Дотсон уточнив, що більша частина цих коштів повʼязана з шахрайством із допомогою людям, які залишилися без роботи. Міністерство праці повідомило, що майже $87 мільярдів допомоги з безробіття могли бути виплачені неналежним чином.
Секретна служба заявила, що конфіскувала понад $1,2 мільярда під час розслідування випадків шахрайства зі страхуванням на випадок безробіття та позикою для підприємств і повернула у фонд понад $2,3 мільярда. Нині триває понад 900 кримінальних розслідувань щодо шахрайства, повʼязаного з пандемією, заарештовані 100 осіб.
Міністерство юстиції заявило, що притягнуло до відповідальності понад 150 обвинувачених у більш ніж 95 кримінальних справах про шахрайство та конфіскувало понад $75 мільйонів.
- У березні 2020 року США виділили $2,2 трильйона для підтримки американської економіки під час пандемії.
- У березні 2021 року президент США Джо Байден підписав новий пакет підтримки економіки в умовах пандемії на $1,9 трильйона. Сюди ввійшли одноразова підтримка громадянам в розмірі $1,4 тисячі, допомога збіднілим містам — $350 мільярдів, ще $130 мільярдів — школам, $14 мільярдів — на поширення вакцини, виплата $300 на тиждень безробітним, продовольча допомога, погашення боргів за житло, податкові канікули, оплата за догляд за дітьми тощо.