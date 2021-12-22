В Ізраїлі для медиків і людей похилого віку запроваджують вакцинацію четвертою дозою

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В Ізраїлі через поширення штаму «Омікрон» почалася нова, п’ята хвиля коронавірусу. У зв’язку з цим деякі категорії людей повинні зробити четверте щеплення.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Нафталі Бенет на своїй сторінці у Twitter.

За рішенням уряду, четверту дозу вакцини можуть отримати люди, старші за 60 років, і медичні працівники.

Окрім цього, з 26 грудня 50% працівників урядових організацій та громадського сектора перейдуть на дистанційну роботу. Обмеження діятиме до 26 січня.

Також уряд Ізраїлю вирішив відправити на дистанційне навчання шкільні класи в «помаранчевій» та «червоній» зонах, де менше 70% учнів отримали первинну вакцинацію. Починаючи із січня батьки повинны будуть самі оплачувати тести на антигени для школярів.

До ресторанів і торгових центрів зможуть потрапити лише ті, хто має «зелений» сертифікат.