SpaceX перенесла запуск українського супутника «Січ-2-30»

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Компанія SpaceX запустить український супутник «Січ-2-30» з американського космодрому 13 січня 2022 року, а не 10 січня, як планувалося.

Про це повідомив розробник супутника КБ «Південне».

Супутник вже інтегрований із важкою ракетою-носієм Falcon 9 і готовий до запуску. 20 грудня КБ «Південне» і нідерландська компанія ISILAUNCH (інтегратор місії) підписали відповідний протокол.