Німеччина перед Новим роком посилить карантин через коронавірус «Омікрон»

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Євгенія Кожебаткіна

У Німеччині через поширення штаму коронавірусу «Омікрон» на свята посилять карантин.

Про це повідомив канцлер Олаф Шольц на своїй сторінці у Twitter.

Так, з 28 грудня в Німеччині невакциновані з однієї родини можуть запросити в гості максимум двох гостей, вакциновані або ті, хто одужав від коронавірусу, можуть святкувати у компанії до 10 осіб. Це не стосується дітей до 14 років.

За словами Шольца, багатолюдних новорічних зібрань не буде, великі масові заходи, зокрема футбольні матчі, проводитимуть без глядачів, клуби та дискотеки залишаться зачиненими.

До кінотеатрів, театрів, ресторанів і магазинів не першої необхідності пускатимуть лише вакцинованих або тих, хто одужав від коронавірусу.

Також у країні напередодні Нового року заборонять продаж феєрверків і салютів.

Обмеження триватимуть щонайменше до 7 січня, коли уряд знову збереться, аби ухвалити рішення про карантин.

Окремо Шольц закликав людей до вакцинації.

«Кампанія вакцинації триватиме й у святкові дні. 30 мільйонів щеплень до кінця року та ще 30 мільйонів до кінця січня — це наша мета. Ми хочемо, щоб рівень вакцинації становив 80%», — написав канцлер.