Данія орендуватиме у Косово тюремні камери. Так країна бореться з переповненням власних вʼязниць
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Парламент частково визнаної держави Косово погодився з 2023 року здати в оренду Данії 326 тюремних камер. Це має зменшити переповненість тюрем у скандинавській країні.
ВВС пише, що у цих камерах утримуватимуть злочинців із країн, що не входять до Євросоюзу. Однак до всіх увʼязнених в орендованих камерах застосовуватимуться данські закони.
Наразі у Косово є від 700 до 800 тюремних приміщень, які не використовуються.
У заяві Данії та Косово йдеться, що уряди двох країн підписали політичну декларацію про наміри, яка розрахована на пʼять років з можливістю продовження. За це Данія щорічно сплачуватиме €15 мільйонів та братиме участь у фінансуванні в Косово виробництва екологічно чистої енергії.
Загалом Косово має отримати €210 мільйонів упродовж 10 років за оренду вʼязниці в Гілані, яка розташована приблизно за 50 км від столиці країни Приштини.
У ці вʼязниці не відправлятимуть увʼязнених із групи підвищеного ризику, тобто невиліковно хворих або засуджених за тероризм.
На цей крок Данія пішла, бо з 2015 року кількість увʼязнених збільшилася з 3 400 до 4 200, а кількість тюремних наглядачів скоротилася з 2 500 до 2 000.
- Косово — це район у Сербії, населений албанцями. У 1991 році в окрузі проголосили незалежність. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косова силові загони. Спочатку це була спецоперація, проте у 1998 році в регіоні почалися етнічні чистки — серби знищували албанців. Через це в 1999 році НАТО бомбардувало великі сербські міста, зокрема столицю Белград. Після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН.
- У 2008 році парламент Косова оголосив про повну незалежність від Сербії, яка цю незалежність так і не визнала. Сьогодні, за Конституцією Сербії, Косово є її частиною і називається Автономний край Косово і Метохія. Де-факто регіон не контролюється Белградом і не підпорядковується Сербії.
- Країну визнали майже 100 держав світу. Сербія продовжує не визнавати незалежність Косова. Також не визнає цю країну й Україна (хоча приймає загальногромадянські паспорти Косова для оформлення віз) та ще 5 країн-членів ЄС: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. Але це не завадило ЄС ухвалити із Косовом Угоду про асоціацію.