Данія орендуватиме у Косово тюремні камери. Так країна бореться з переповненням власних вʼязниць

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Парламент частково визнаної держави Косово погодився з 2023 року здати в оренду Данії 326 тюремних камер. Це має зменшити переповненість тюрем у скандинавській країні.

ВВС пише, що у цих камерах утримуватимуть злочинців із країн, що не входять до Євросоюзу. Однак до всіх увʼязнених в орендованих камерах застосовуватимуться данські закони.

Наразі у Косово є від 700 до 800 тюремних приміщень, які не використовуються.

У заяві Данії та Косово йдеться, що уряди двох країн підписали політичну декларацію про наміри, яка розрахована на пʼять років з можливістю продовження. За це Данія щорічно сплачуватиме €15 мільйонів та братиме участь у фінансуванні в Косово виробництва екологічно чистої енергії.

Загалом Косово має отримати €210 мільйонів упродовж 10 років за оренду вʼязниці в Гілані, яка розташована приблизно за 50 км від столиці країни Приштини.

У ці вʼязниці не відправлятимуть увʼязнених із групи підвищеного ризику, тобто невиліковно хворих або засуджених за тероризм.

На цей крок Данія пішла, бо з 2015 року кількість увʼязнених збільшилася з 3 400 до 4 200, а кількість тюремних наглядачів скоротилася з 2 500 до 2 000.