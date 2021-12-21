Конституційний суд визнав законними чорний список Мінкультури та заборону на показ російських фільмів

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Велика палата Конституційного суду визнала законними чорний список російських акторів, які загрожують нацбезпеці країни, та заборону показу російських фільмів на українських телеканалах і в кіно.

Про це повідомляє пресслужба суду.

КСУ визнав конституційними положення законів «Про телебачення та радіомовлення» і «Про кінематографію», поставивши крапку після трьох років розгляду.

Положення законів заперечували 47 нардепів, здебільшого з тогочасного «Опозиційного блоку». Більшість їхніх претензій стосувалася переліку осіб, які несуть загрозу нацбезпеці — так званого чорного списку. До нього Міністерство культури вносить акторів, музикантів, режисерів та інших культурних діячів, які відкрито виступали проти суверенітету України.

Також оскаржувалися положення закону, який забороняє показ російських фільмів за участю осіб із чорного списку, і заборона на трансляцію фільмів, виготовлених фізичними і юридичними особами держави-агресора (діє з 1 січня 2014 року).

Зрештою КСУ вирішив, що всі оскаржувані положення законів залишаються в силі.