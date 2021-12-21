У 2022 році Україна ревакцинує від коронавірусу 70% дорослого населення

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У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19 — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, наступного року Україна гарантовано отримає 25 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech і 6,5 мільйона доз препарату CoronaVac, а також 10 мільйонів доз вакцини через механізм COVAX.

«Тобто у нас вже гарантовані надходження, щоб 70% дорослого населення країни мали повноцінну ревакцинацію двома дозами», — наголосив заступник міністра.

Він також пояснив різницю між природнім і штучним імунітетом на користь останнього.

«Саме COVID-19 залишає після себе тривалі наслідки для здоров’я, зокрема «постковідний синдром». Водночас вакцинація — це керований спосіб сформувати імунітет до коронавірусу без ризиків для здоров’я», — зазначив санлікар.

Станом на 21 грудня понад 13 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19 і завершили курс щеплення. Загалом у країні проведено 27 484 089 щеплень.