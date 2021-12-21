На Донбасі бойовики поранили військового, двічі порушивши режим припинення вогню
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського / Facebook
На Донбасі в зоні бойових дій поранено українського військового — він постраждав під час обстрілу з боку бойовиків «ДНР».
Про це повідомляє штаб ООС.
З початку доби російські бойовики двічі порушили режим припинення вогню і застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм. З них бойовики обстріляли позиції поблизу Марʼїнки. Зі стрілецької зброї бойовики стріляли в бік Широкиного.
Де саме було поранено військового — штаб не вказує. Повідомляється лише, що його госпіталізовано в середньому стані тяжкості.
- Бойовики на Донбасі нарощують сили й активно мінують зони. Російське командування привело їх у повну бойову готовність на тлі можливої підготовки до масштабного вторгнення в Україну.
- Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські снайпери за цей рік убили на Донбасі 43 українських військових.