На Донбасі бойовики поранили військового, двічі порушивши режим припинення вогню

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58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського / Facebook

На Донбасі в зоні бойових дій поранено українського військового — він постраждав під час обстрілу з боку бойовиків «ДНР».

Про це повідомляє штаб ООС.

З початку доби російські бойовики двічі порушили режим припинення вогню і застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм. З них бойовики обстріляли позиції поблизу Марʼїнки. Зі стрілецької зброї бойовики стріляли в бік Широкиного.

Де саме було поранено військового — штаб не вказує. Повідомляється лише, що його госпіталізовано в середньому стані тяжкості.