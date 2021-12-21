TikTok лідирує за приростом користувачів, але найпопулярнішою соцмережею залишається Facebook
- Автор:
- Софія Телішевська
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Аналітична компанія Insider Intelligence дала свій прогноз щодо популярності соціальних мереж у 2022 році.
Результати дослідження опублікували на сайті компані з маркетингових досліджень eMarketer.
За прогнозом аналітиків, наступного року 3,57 мільярда людей використовуватимуть соціальні мережі не рідше ніж раз на місяць.
З великим відривом перше місце за популярністю посідає Facebook із 2,098 мільярда користувачів по всьому світу, на другому місці Instagram — 1,282 мільярда людей щомісяця. Трійку лідерів замкнув TikTok (755 мільйонів), він цьогоріч випередив Snapchat (464,9 мільйона) і Twitter (345,3 мільйона).
Аналітики наголошують, що найбільші темпи зростання показує TikTok: у 2020 році місячний приріст користувачів збільшився на 59,8%, а у 2021 році — ще на 40,8%.
Прогрес сповільнився, однак у 2022 році цій платформі прогнозують зростання понад 15,1%. На думку експертів, наступного року частка молодої соцмережі на ринку вперше досягне 20%, а до 2024 року — 25%.
- Організація Об’єднаних Націй нещодавно оприлюднила звіт, згідно з яким 2,9 мільярда людей, або 37% світового населення, ніколи не користувалися інтернетом. З цих 2,9 мільярда людей 96% мешкають у країнах, що розвиваються. При цьому з 2019 року кількість інтернет-користувачів зросла з 4,1 до 4,9 мільярда людей. Таке зростання пов’язують із наслідками пандемії COVID-19, введенням локдаунів і переведенням шкіл на дистанційну форму навчання.