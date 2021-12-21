Джо Байден привів до Білого дому нове цуценя. Незабаром там зʼявиться ще й кішка

Новини

Gage Skidmore / Flickr

У Білому домі у президента США Джо Байдена та першої леді Джилл Байден зʼявилося нове цуценя.

«Ласкаво просимо до Білого дому, Командоре», — написав Байден у Twitter і опублікував фотографію цуценя німецької вівчарки, що стрибає по траві.

Газета The Washington Post пише, що представник Джилл Байден Майкл ЛаРоса повідомив, що Командора першому подружжю Штатів подарували брат Байдена та його дружина — Джеймс і Сара.

Пізніше Байден поділився коротким відео про те, як цуценя пристосовується до свого нового оточення: вітає президента, входить до Білого дому, сідає біля каміна та ловить тенісний мʼяч.

Представник Джилл Байден ЛаРоса підтвердив, що також незабаром у подружжя зʼявиться кішка — вона приєднається до Байденів у Білому домі в січні.

Джо Байден у січні 2021 року, після вступу на посаду, привів із собою в Білий дім двох німецьких вівчарок. Старший пес — Чемп — помер у червні у віці 13 років. Молодший — Мейджор — час від часу кусав людей в Білому домі, тому його відправляли на тренування до будинку Байденів у штаті Делавер, де вони прожили довгий час.