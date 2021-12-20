Румунія оновила правила вʼїзду для українців — тепер потрібно заповнювати цифрову анкету

Новини

Flickr / Dragos Cisuv

Сьогодні, 20 грудня, Румунія оновила правила вʼїзду для боротьби із поширенням коронавірусу. Тепер потрібно буде заповнювати цифрову анкету.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Цифрову анкету (https://plf.gov.ro) потрібно заповнювати за 24 години до вʼїзду в країну. У ній потрібно вказати імʼя та прізвище, ідентифікаційні та контактні дані, дату вʼїзду, країну, область та населений пункт, з якого людина вирушає до Румунії, а також пункт прибуття.

Анкету заповнюють всі особи, які прямують до Румунії, — будь-яким сполученням. За відмову передбачено штраф до 3 тисяч леїв (18 656 грн).

«На основі анкетних даних співробітники управління з громадського здоров’я Румунії зможуть легше ідентифікувати та зв’язатися з особами, які контактували під час подорожі з громадянином, який інфікований вірусом SARS-CoV-2», — зазначили у відомстві.