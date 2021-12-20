Румунія оновила правила вʼїзду для українців — тепер потрібно заповнювати цифрову анкету
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / Dragos Cisuv
Сьогодні, 20 грудня, Румунія оновила правила вʼїзду для боротьби із поширенням коронавірусу. Тепер потрібно буде заповнювати цифрову анкету.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Цифрову анкету (https://plf.gov.ro) потрібно заповнювати за 24 години до вʼїзду в країну. У ній потрібно вказати імʼя та прізвище, ідентифікаційні та контактні дані, дату вʼїзду, країну, область та населений пункт, з якого людина вирушає до Румунії, а також пункт прибуття.
Анкету заповнюють всі особи, які прямують до Румунії, — будь-яким сполученням. За відмову передбачено штраф до 3 тисяч леїв (18 656 грн).
«На основі анкетних даних співробітники управління з громадського здоров’я Румунії зможуть легше ідентифікувати та зв’язатися з особами, які контактували під час подорожі з громадянином, який інфікований вірусом SARS-CoV-2», — зазначили у відомстві.
- Румунія з 10 грудня до 8 січня 2022 року вимагатиме при вʼїзді ПЛР-тест навіть у вакцинованих українців. Без негативного результату тесту, зробленого не більше ніж за 48 годин до вʼїзду, відправлять на 14-денний карантин.