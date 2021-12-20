Кримськотатарський канал ATR може припинити мовлення на Крим через недофінансування

Новини

Телеканал ATR / Facebook

Кримськотатарський телеканал ATR з 21 грудня може припинити супутникове мовлення на окупований Крим через суттєве недофінансування з боку держави.

Телеканал повідомив, що не може сплатити заборгованість за супутникове мовлення і з великою ймовірністю, починаючи з 00:00 21 грудня, компанія-провайдер Spacecom відключить ATR від ефіру.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що така ситуація є неприпустимою і звернулося до Кабінету міністрів, закликавши «забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу».