Міносвіти визначило вартість пробного ЗНО

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році коливатиметься у межах 213—309 гривень в залежності від регіону проведення ЗНО.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Різниця цін пов’язана з особливостями організації пробного тестування, зокрема друком та доставкою всіх завдань.

Реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме упродовж 5–22 січня 2022 року. Пробне ЗНО з української мови та з української мови і літератури відбудеться 19 березня; 26 березня — з історії України, з математики (також з математики із завданнями рівня стандарт), з біології, з географії, з фізики, з хімії, з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Нагадаємо, ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року, а зареєструватися на нього можна до 1 березня 2022 року.

Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком:

фізика — 23 травня;

хімія — 26 травня;

українська мова, українська мова і література — 31 травня;

математика і математика рівня стандарт — 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова — 6 червня;

англійська мова — 7 червня;

історія України — 10 червня;

географія — 14 червня;

біологія — 17 червня.

Інформацію про результати ЗНО з усіх предметів розмістять на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

29 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила постанову про виплату премій 30 найкращим випускникам за результатами ЗНО. Президент Володимир Зеленський також запровадив президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень 250 учасникам ЗНО із найкращими результатами та разову премію переможцям всеукраїнських шкільних і міжнародних олімпіад.