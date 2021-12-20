У Європі ціна на газ перевищила $1 900

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Газові фʼючерси в Європі вранці, 20 грудня, зросли до $1 921 за тисячу кубометрів, оскільки ціна найближчого (січневого) ф’ючерса на TTF на біржі ICE Futures досягла €148,87 за МВт/год.

Ціна піднялася на тлі наближення зими та скорочення «Газпромом» обʼєму газу для прокачування трубопроводом «Ямал-Європа».

Річ у тім, що «Газпром» з початку грудня перестав бронювати потужності газопроводу «Ямал-Європа» на місячній основі і перейшов на щоденне бронювання, із запропонованих раніше 89 млн кубометрів на добу компанія бронювала 31 млн кубометрів.

Однак на український платіжках це не відобразиться через заключення річних контактів на газ із фіксованою ціною.

Нагадаємо, упродовж шести місяців 2021 року ціна на газ у країнах ЄС зросла у 13 разів — з €7 до €90 за МВт/год. При цьому ціна на електроенергію зросла в 7,5 раза — з €20 до €150 за МВт/год.