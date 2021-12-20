«Рейтинг»: До парламенту можуть потрапити 8 партій, «Слуга народу» продовжує лідирувати

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Соколовська Інна / УНІАН

Пропрезидентська партія «Слуга народу» продовжує лідирувати в електоральних рейтингах. Загалом до парламенту можуть пройти 8 партій.

Про це йдеться в опитуванні групи «Рейтинг» за 14—16 грудня 2021 року.

За «Слугу народу» готові проголосувати 19,1% тих, хто визначився і піде на вибори. На другому місці — «Європейська солідарність» (13,5%), а замикає першу трійку «Батьківщина» (11,2%).

Також до Ради можуть потрапити ОПзЖ (10,5%) та партія «Сила і честь» (7,3%). Мають шанси увійти до парламенту і партія ексспікера Дмитра Разумкова (6,2%), «Українська стратегія Гройсмана» (6%) та партія Євгена Мураєва «Наші» (5,6%).

Трохи не вистачає для проходження виборчого бар’єру «Радикальній партії Ляшка» (4,2%).