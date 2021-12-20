«Рейтинг»: В парламент могут пройти 8 партий, «Слуга народа» продолжает лидировать

Пропрезидентская партия «Слуга народа» продолжает лидировать в электоральных рейтингах. Всего в парламент могут пройти 8 партий.

Об этом говорится в опросе группы «Рейтинг» за 14—16 декабря 2021 года.

За «Слугу народа» готовы проголосовать 19,1% тех, кто определился и пойдет на выборы. На втором месте — «Европейская солидарность» (13,5%), а замыкает первую тройку «Батьківщина» (11,2%).

Также в Раду могут попасть ОПзЖ (10,5%) и партия «Сила и честь» (7,3%). Есть шансы войти в парламент и у партии экс-спикера Дмитрия Разумкова (6,2%), «Украинской стратегии Гройсмана» (6%) и партии Евгения Мураева «Наши» (5,6%).

Чуть-чуть не хватает для прохождения избирательного барьера «Радикальной партии Ляшко» (4,2%).