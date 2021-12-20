Марсохід Perseverance добув ще один зразок породи на Червоній планеті

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Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance зумів взяти ще один зразок породи Червоної планети.

Про це йдеться на сторінці марсохода у Twitter.

Цей зразок породи марсохід отримав з ділянки буріння, яку називають «Робін». У повідомленні йдеться, що апарат ще повинен виконати певну обробку, щоб запечатати породу, хоча зараз усе готово для іншого раунду відбору зразків з Марсу.

Кілька днів тому, 16 грудня, Perseverance знайшов на поверхні Червоної планети найстаріші породи. Це допоможе вченим визначити її вік.