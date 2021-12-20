Марсохід Perseverance добув ще один зразок породи на Червоній планеті
- Автор:
- Софія Телішевська
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Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance зумів взяти ще один зразок породи Червоної планети.
Про це йдеться на сторінці марсохода у Twitter.
Цей зразок породи марсохід отримав з ділянки буріння, яку називають «Робін». У повідомленні йдеться, що апарат ще повинен виконати певну обробку, щоб запечатати породу, хоча зараз усе готово для іншого раунду відбору зразків з Марсу.
Кілька днів тому, 16 грудня, Perseverance знайшов на поверхні Червоної планети найстаріші породи. Це допоможе вченим визначити її вік.
- Група геофізиків із Швейцарської вищої технічної школи Цюриха опублікувала результати сейсмічних досліджень підповерхневих шарів Марсу. Підсумкова модель будови підповерхневих шарів має такий вигляд. Під станцією залягає шар піщаного реголіту (товщиною приблизно три метри), який потім перетворюється на 15-метровий шар крупнозернистої брекчії, утвореної внаслідок падінь метеоритів. Потім йде шар амазонійських (віком 1,7 мільярда років) базальтів, який, починаючи з глибини близько 30 метрів, переходить у проміжний шар, товщиною 30—40 метрів, що складається, ймовірно, з осадових порід. Після цього йде шар амазонійських та гесперійських (віком 3,6 мільярда років) базальтів, аж до глибини 175 метрів. Ще глибше залягають, швидше за все, гірські осадові породи.
- Дані SEIS дозволяють вченим приблизно зрозуміти, де пролягають основні межі розділу пластів Марсу і який розмір його ядра.