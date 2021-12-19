На станції «Академік Вернадський» зафіксували найвищий за 20 років рівень снігу

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Метеорологи зафіксували рекордний рівень снігу біля української антарктичної станції «Академік Вернадський».

Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Рівень снігу становить 2,75 м. «До свята Миколая наші полярники отримали незвичний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції «Академік Вернадський» становить аж… 2,75 м: це найбільше значення за останні 20 років! На графіку видно, що попередній рекорд був 2016-го й становив 2,65 м, тобто на 10 см менше», — йдеться у повідомленні.

Такі опади здивували спеціалістів, оскільки зараз в Антарктиді метеорологічне літо. «На нашому острові й тепер сніжить», — додали науковці.