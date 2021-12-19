Pfizer заявила, що дві дози її вакцини для дітей до 5 років виявилися неефективними. Спробують третю

Новини

Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Випробування вакцини Pfizer від коронавірусу серед дітей віком 5 років показали, що дві дози не забезпечують очікуваного імунітету.

Про це пише CNN.

Для дітей Pfizer зменшила дозування препарату. Для вікової групи віком від 12 років доза становить 30 мікрограмів вакцини. Дозу для дітей від 5 до 11 років знизили до 10 мкг, для найменших — до 3 мкг.

Ранні тести показували, що доза в 3 мікрограми викликає сильну імунну відповідь у дітей та мінімізує ризик побічних ефектів. Але проміжні дані, які отримала незалежна рада з моніторингу та безпеки Pfizer, показує, що цей режим малих доз не викликав очікуваної імунної відповіді у дітей віком до 5 років.

У результаті компанія вирішила додати до випробувань третю дозу. «Дослідження тепер буде включати оцінку третьої дози у 3 мікрограми, отриманої принаймні через два місяці після другої дози, щоб перевірити, чи забезпечує вона високий рівень захисту в цій юній віковій групі», — заявили в компанії.