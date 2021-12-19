До -15°C. Синоптики спрогнозували погоду в Україні на початку наступного тижня

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Малолєтка Євген / УНІАН

На початку тижня в Україні почнеться значне похолодання.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У понеділок у більшості областей очікується невеликий сніг, на південному сході вночі помірний, вдень невеликий сніг із дощем, вдень у південних областях без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом доби від -4...+1°C; у південній частині вночі близько 0°C, вдень 0...+5°C. У Карпатах сніг, уночі та вдень -4...-9°C. У Києві очікується невеликий сніг, температура повітря протягом доби -0...-2°C.

У вівторок, 21 грудня, очікується холодна погода з температурою повітря вночі -7...-12°C, вдень -4...-9°C; на північному сході країни та в Карпатах вночі та вдень -10...-15 °C; у південній частині вночі -3...-8°C, удень близько 0°C. Подекуди невеликий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. На дорогах ожеледиця. У Києві — невеликий сніг, температура повітря вночі -9...-11°C, удень -6...-8°C.