У Нідерландах запроваджують локдаун на свята: зачиняють магазини, ресторани, перукарні, спортзали і школи

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Masaaki Komori / Unsplash

У Нідерландах з неділі, 19 грудня, через важку ситуацію з коронавірусом розпочнеться жорсткий карантин.

Про це 18 грудня оголосив прем’єр-міністр країни Марк Рютте під час пресконференції, повідомляє Reuters.

«Нідерланди знову зачиняються. Це неминуче через пʼяту хвилю, яка обрушиться на нас із варіантом Omicron», — сказав він.

За його словами, з ранку неділі у країні зачинять всі магазини із другорядними товарами, ресторани, перукарні та тренажерні зали, вони не працюватимуть до 14 січня.

Водночас школи будуть зачинені до 9 січня.

Окрім цього, влада Нідерландів рекомендує не запрошувати у гості більше двох людей та збиратися на вулиці теж максимум удвох.

На думку Рютте, якщо не посилити обмеження зараз, то це може призвести до «некерованої ситуації в лікарнях».