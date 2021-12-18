Австрія посилює правила вʼїзду з 20 грудня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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З 20 грудня Австрія посилює правила вʼїзду — до країни пустять лише тих, хто перехворів на коронавірус, або повністю щеплених. При цьому вакциновані двома дозами, тобто без бустерного уколу, повинні будуть предʼявити негативний ПЛР-тест (зроблений за 72 години) або відправитися на карантин.
Як повідомляє DW, влада Австрії вводить додаткові обмеження, щоб уповільнити поширення штаму «Омікрон».
Вʼїзд із самоізоляцією можливий лише для громадян Австрії, Євросоюзу та осіб, які мають дозвіл на проживання у країні. При цьому для них обовʼязкова онлайн-реєстрація та тест.
Обмеження не застосовуються лише для вагітних та осіб, яким протипоказана вакцинація.
«З туристичною чи бізнес-метою невакцинованим вїзд наразі неможливий», — зазначили в посольстві України в Австрії.
- У листопаді в Австрії вирішили запровадити повний локдаун для невакцинованих. На роботу чи в будь-які інші громадські місця, зокрема й магазини, вони можуть ходити лише за наявності тесту. Також у деяких регіонах ввели комендантську годину для невакцинованих.
- З 22 листопада Австрія заборонила вʼїзд туристів у країну.