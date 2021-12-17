Дослідження: вакцина Moderna вчетверо частіше провокує міокардит, ніж препарат Pfizer
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
VCU Capital News Service / Flickr
Вакцина компанії Moderna від COVID-19 учетверо частіше може викликати запалення серцевого м’яза, що є дуже рідкісним побічним ефектом, ніж вакцина від Pfizer-BioNTech.
Про це пише Reuters.
Такі дані дослідження, проведеного у Данії і опублікованого у Британському медичному журналі. У ньому взяли участь майже 85% данців, або 4,9 мільйона осіб, віком від 12 років. Спеціалісти досліджували зв’язок між мРНК-вакцинами проти COVID-19 й випадками міокардиту.
Дослідники з данського Statens Serum Institute виявили лише 1 випадок міокардиту на 71 тисячу вакцинованих Pfizer-BioNTech й 1 випадок на 24 тисячі вакцинованих Moderna. У дослідженні йдеться, що більшість випадків були легкими.
Автор дослідження Андерс Хвійд підкреслив, що ці результати «не захмарюють» численні переваги вакцинації, а також зазначив, що зараження COVID-19 саме по собі також пов’язане з ризиком запалення серцевого м’яза.
- У листопаді Національне управління охорони здоровʼя (HAS) Франції рекомендувало не щепити від коронавірусу вакциною Moderna людей віком до 30 років через випадки запалення серцевого мʼяза.
- 10 липня Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації. Вакцина Moderna на 20 мільйонів щеплень показала 19 випадків захворювання серця.