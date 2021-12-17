Порошенко відмовився отримати повістку на допит у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко відмовився отримати повістку на допит у справі про постачання вугілля з окупованих територій.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
«17 грудня, для встановлення усіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку», — заявили в ДБР.
В бюро зазначили, що провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу. У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.
- 8 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Медведчуку підготували нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу (державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій).
- 12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- Влітку журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий — історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останньому випуску Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.