Рада відмовилася розглядати відтермінування касових апаратів для ФОПів
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Верховна Рада провалила розгляд законопроєкту про відтермінування строків запровадження реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) для платників єдиного податку.
За включення відповідного законопроєкту до порядку денного проголосували лише 102 нардепи з 226 необхідних.
У разі ухвалення документ дозволив би платникам єдиного податку ІІ—IV груп (фізичними особами — підприємцями), дохід яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати (1,4 млн гривень станом на грудень 2021 року), не використовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) до 1 січня 2023 року.
Згідно з календарним планом роботи сесії, цієї пʼятниці відбулося останнє засідання парламенту. Це означає, що зобовʼязання використовувати РРО для ФОПів набудуть чинності вже з 1 січня 2022 року.
- З кінця листопада 2020 рок періодично відбуваються акції протесту «SaveФОП». Мітингувальники вимагали ухвалити законопроєкт № 6376, який вносить зміни до Податкового кодексу про перенесення впровадження касових апаратів, та закон № 5866-1 про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.