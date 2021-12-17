Рада відмовилася розглядати відтермінування касових апаратів для ФОПів

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Верховна Рада провалила розгляд законопроєкту про відтермінування строків запровадження реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) для платників єдиного податку.

За включення відповідного законопроєкту до порядку денного проголосували лише 102 нардепи з 226 необхідних.

У разі ухвалення документ дозволив би платникам єдиного податку ІІ—IV груп (фізичними особами — підприємцями), дохід яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати (1,4 млн гривень станом на грудень 2021 року), не використовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) до 1 січня 2023 року.

Згідно з календарним планом роботи сесії, цієї пʼятниці відбулося останнє засідання парламенту. Це означає, що зобовʼязання використовувати РРО для ФОПів набудуть чинності вже з 1 січня 2022 року.