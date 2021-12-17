Апарат ESA виявив на Марсі великі поклади водяного льоду

Новини

ESA

Апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) виявив у системі каньйонів Марінера великі поклади льоду, зокрема рідкого.

Про це повідомляє сайт ESA.

Поклади «води» виявлено у ґрунті під поверхнею системи каньйонів на глибині до одного метра. На таку глибину працює детектор епітеплових нейтронів телескопа FREND.

Площу виявленого льодово-водяного шару можна порівняти з площею кількох європейських країн. Особливо багата і перспективна для пошуків води долина каньйону Кандора.

Долина Марінер, зображення ділянки площею в 630 тисяч квадратних кілометрів. ESA

Провідний автор нового дослідження Ігор Митрофанов, який працює з нейтронним телескопом FREND, зазначив, що на Марсі вода головним чином існує у формі льоду, але якщо виявлений у каньйонах водень звʼязаний у молекулах води, то близько 40% приповерхневого матеріалу в долині Марінера — вода.