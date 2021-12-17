У Чилі померла вдова диктатора Аугусто Піночета

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У Чилі у віці 98 років померла вдова чилійського диктатора Аугусто Піночета Люсія Іріарт. Про це повідомляє ABC News із посиланням на заяву її сина Марко Антоніо.

Люсія Іріарт померла вночі 16 грудня, через шість днів після 98-річчя, у своєму будинку, в оточенні родини. Цього року її кілька разів госпіталізували, переважно через респіраторні захворювання.

Останніми роками Іріарт рідко бачили на публіці. Один із таких випадків стався в листопаді 2015 року, коли вона відвідала месу на згадку про свого покійного чоловіка. Іріарт була відома своїм сильним характером і в багатьох випадках впливала на рішення чоловіка щодо призначень на державні посади. Дружина диктатора також була відома «дорогим смаком» в одязі та в обстановці будинку.

Іріарт ніколи не висловлювала жалю з приводу кривавої диктатури чоловіка. Чилійський диктатор був при владі з 1974 до 1990 року. За його правління в Чилі розпочались масові репресії: було вбито 3 065 людей або ж вони «зникли безвісти»; 40 тисяч були заарештовані чи затримані без рішення суду. Ще 500 тисяч людей емігрували.

Аугусто Піночет і Люсія Іріарт, 10 березня 1998 року. Getty Images

У 2005 році Люсію Іріарт разом із сином Марко Антоніо звинуватили у співучасті в податковому шахрайстві на $8,7 мільйона. У 2007 році Іріарт, її пʼятьом дітям і 17 іншим людям з оточення диктатора висунули звинувачення в розкраданні державних коштів. В обох випадках суди Чилі скасували судове переслідування Іріарт та її сімʼї. Звинувачення проти самого Піночета зняли після його смерті 10 грудня 2006 року. Однак Високий суд Чилі все ж конфіскував у сімʼї майже 20 обʼєктів нерухомості та наклав арешт на $1,6 мільйона з банківських рахунків Піночета.

У 2004 році Конгрес США випадково виявив понад 100 банківських рахунків Піночета у Riggs Bank. Бухгалтерський аудит оцінив рахунки Піночета приблизно у $21 мільйон, при цьому походження $17,8 мільйона не встановлено.