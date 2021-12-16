Королівська родина Нідерландів вибачилась за вечірку на честь 18-річчя принцеси. У країні спалах ковіду

Новини

Patrick van Katwijk / Contributor / Getty Images

Королівська сімʼя Нідерландів «висловила жаль» з приводу святкування дня народження спадкоємиці престолу —18-річної принцеси Амалії — на тлі погрішення ситуації із коронавірусом.

Про це повідомляє BBC.

Королівська родина повідомила, що на 18-річчі принцеси Амалаії всі гості — загалом 21 людина — були повністю вакциновані та з тестами. Святкування відбувалось у палацових садах 11 грудня. Однак пізніше король Віллем-Олександр зізнався премʼєр-міністру Марку Рютте, що вечірка була «недоречною».

«Король поінформував мене, що після зрілих роздумів вважає організацію [святкування] не найкращою ідеєю. Сімʼя прагнула відповідально ставитися до правил коронавірусу, проводячи збори на відкритому повітрі та вживаючи запобіжних заходів», — написав Рютте в листі до парламенту.

У Нідерландах діють суворі обмеження — після того, як у країні у листопаді почався сплеск захворюваності. Так, згідно з чинними правилами, додому можна запрошувати не більш ніж чотирьох людей.

7 грудня принцесі Амалії виповнилося 18 років. Свято влаштували, аби відзначити її офіційне сходження як спадкоємиці батька, унаслідок чого вона прийняла титул принцеси Оранської. Вечірка проходила в саду за резиденцією королівської родини в палаці Huis ten Bosch у Гаазі.

Ліворуч — принцеса Амалія, посередині — королева Максима, праворуч — король Віллем-Олександр. Patrick van Katwijk / Contributor / Getty Images

Однак у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що насправді на вечірці було понад 100 людей. Королівська родина це заперечила і наголосила, що на заході було не більше 21 гостя.

У жовтні 2020 року король Віллем-Олександр, королева Максима та їхня молодша дочка принцеса Аріана поїхали у відпустку до Греції, хоча мешканців королівства попросили не залишати країну (офіційного карантину не було). Однак за день родина повернулась додому через громадський розголос, а король вибачився перед людьми.