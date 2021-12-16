Boeing запланувала політ свого корабля Starliner до МКС на травень 2022 року

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NASA

Компанія Boeing запланувала політ свого корабля Starliner до Міжнародної космічної станції на травень наступного року.

Про це пише Space.com.

Повідомляється, що команди з Boeing і NASA витратили останні чотири місяці на вивчення даних та перевірку корабля, намагаючись зʼясувати, чому кілька клапанів у його руховій установці заклинює.

Першу спробу відправити корабель на МКС здійснили у грудні 2019 року, проте через збій у програмному забезпеченні апарат не зміг дістатися МКС.

Випробування планували повторити влітку 2021 року, проте виникла проблема з руховою установкою корабля: кілька клапанів паливної системи не відкривалися. Після усунення неполадок інженери змогли відкрити девʼять із 13 клапанів, які контролюють потік окислювача в паливній системі. За словами фахівців, основною причиною проблеми є взаємодія вологи з окислювачем, що призводить до корозії, яка заважає клапану відкриватися.