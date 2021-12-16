Boeing запланировала полет своего корабля Starliner на МКС на май 2022 года

Компания Boeing запланировала полет своего корабля Starliner на Международную космическую станцию на май 2022 года.

Об этом пишет Space.com.

Сообщается, что команды из Boeing и NASA потратили последние четыре месяца на изучение данных и проверку клапанов корабля, пытаясь выяснить, почему заклинивает несколько клапанов в его двигательной установке.

Первую попытку отправить корабль на МКС осуществили в декабре 2019 года, однако из-за сбоя в программном обеспечении аппарат не смог добраться до МКС.