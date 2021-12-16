YouTube заблокував новий канал німецької редакції Russia Today. Він пропрацював лише кілька годин

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Пресслужба президента Російської Федерації

Відеохостинг YouTube видалив новий канал німецької редакції пропагандистського телеканалу Russia Today — RT DE.

У повідомленні RT сказано, що новинний цілодобовий телеканал RT DE запустив мовлення 16 грудня і був заблокований через кілька годин трансляції.

У пресслужбі Google заявили, що канал заблокований через обхід ним обмежень, накладених у вересні цього року на RT DE та Der Fehlende Part (DFP).

«Якщо канал видалено, власник каналу не може використовувати, володіти чи створювати будь-які інші канали на YouTube. Тому канал RT auf Sendung також був видалений за порушення умов використання YouTube, а саме — за обхід раніше накладених обмежень», — заявили в компанії, передає ТАСС.

RT Deutsch на YouTube був орієнтований на Німеччину, Австрію та Швейцарію. Головна редакторка RT Маргарита Сімоньян скаржилася, що запустити канал було складно через «нетерпимість» Німеччини до «свободи поширення інформації».